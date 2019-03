Attentat de Trèbes : quatre personnalités locales décorées de la Légion d'honneur

Près d'un an après les attentats de Trèbes et Carcassonne qui avaient fait quatre morts, Emmanuel Macron a remis mercredi à l'Elysée la Légion d'honneur à quatre personnalités locales qui se sont "distinguées par leur lucidité et leur bravoure". "Ce 23 mars 2018 (...), nous avons découvert que le terrorisme pouvait frapper partout", a rappelé le chef de l'Etat, retraçant le parcours glaçant du "terroriste" en "cette journée terrible".

Emmanuel Macron a salué les comportements du maire de Trèbes, Eric Menassi, ainsi que son épouse, la directrice du Super U depuis 25 ans Samia Menassi, le propriétaire du Super U, Eric de la Jonquière, et le président du conseil départemental André Viola. "Ils sont devenus le visage de la France", a-t-il dit.

Emmanuel Macron salue "leur courage qui à coup sûr à permis de sauver des vies"

Ces trois hommes et cette femme ont su "protéger, secourir, aider, soigner durant et après cette journée terrible", a-t-il expliqué, détaillant les actes de chacun et leur "courage (...) qui à coup sûr à permis de sauver des vies". L'une notamment en retournant dans le supermarché alors qu'une prise d'otages était en cours, l'un en redressant la ville après le drame, un autre "en maintenant le dynamisme de l'agglomération de Carcassonne" ou encore pour le dernier, en étant "le visage, la présence, le cœur de décision de l'Etat". "Par leur engagement, leur force d'âme et leur dignité ils ont donné l'exemple et nous en sommes fiers", a déclaré à propos d'eux le président de la République.

Eric et Samia Menassi, Eric de la Jonquière et André Viola ont reçu la décoration, à trois jours du premier anniversaire samedi des attentats de Trèbes et Carcassonne. Le 23 mars 2018, Radouane Lakdim, 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balle. Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne, avant d'entrer dans un supermarché Super U à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était livré comme otage à la place d'une femme. L'auteur de ces attaques revendiquées par le groupe État islamique (EI) avait été abattu par des gendarmes de l'antenne GIGN de Toulouse.