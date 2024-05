Attaque d'un fourgon pénitentiaire : «Sans autorité, on s'épanouit dans la délinquance», estime Thibault de Montbrial

Au micro de La Grande interview Europe 1-CNews, Thibault de Montbrial, avocat spécialisé dans la défense des forces de sécurité intérieure a évoqué le parcours de Mohamed Amra, détenu de 30 ans qui s'est évadé lors d'une attaque à l'arme lourde contre un fourgon pénitentiaire visant à le libérer, mardi au péage d'Incarville (Eure). Depuis sa jeunesse, l'homme a fait l'objet de plusieurs condamnations et mises en cause dans des dossiers de délinquance organisée.

L'assaillant a été mis en cause 19 fois par la justice entre l'âge de 11 et 14 ans. Ces 19 mises en cause ont été systématiquement classées sans suite. D'après l'avocat, ce type de parcours démontre que "sans autorité, on s'épanouit dans la délinquance".

Au micro de Laurence Ferrari, il a fustigé le manque d'autorité de la part de l'État face à ce type de profil : "Vous avez un délinquant mineur qui est un jeune homme en train de se structurer, qui tente le parcours de délinquance et qui comme seule réponse de l'État ne reçoit que des classements sans suite. C'est un encouragement formidable".

Un abaissement du seuil de la violence

Bien que mis en cause dans des dossiers de délinquance organisée, Mohamed Amra n'avait pas le profil d'un narcotrafiquant violent. Un élément qui rend son geste encore plus alarmant selon l'avocat : "Le seuil de l'abaissement de l'ultra-violence ne se destine plus seulement aux très grands caïds mais aussi pour des individus qui sont des intermédiaires dans le trafic", détaille-t-il.