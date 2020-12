Dernières heures pour faire un don à une association avant la fin de l'avantage fiscal

Un peu plus de 24 heures : c'est le délai qu'il vous reste si vous souhaitez faire un don à une association reconnue d'utilité publique et bénéficier d'une réduction d'impôt l'an prochain. Passé le 31 décembre minuit, il sera trop tard. Pour les associations et fondations qui font appel à la générosité du public, ces derniers jours de décembre sont une période cruciale. Encore plus en cette année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique du Covid-19, qui frappe de plein fouet les publics fragilisés.

La dernière ligne droite

Qu'elles soient très connues ou pas, les associations le savent : c'est dans les dernières semaines de l'année qu'arrive l'essentiel des dons. Et plus on s'approche du délai, plus les équipes sont sur la brèche pour recueillir les chèques et les versements en ligne.

Stéphane Dauge dirige la collecte pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. Il espère encore pouvoir recueillir des fonds. "A quarante-huit heures du 31 décembre minuit, la Fondation doit faire rentrer 7% de sa collecte annuelle, autrement dit environ 2 millions d'euros", confie-t-il. "Nous avons une dizaine de personnes qui sont là pour répondre aux appels des donateurs, et également pour jouer le rôle de community managers, afin de sensibiliser le grand public via les réseaux sociaux."

"La crise sanitaire s'est doublée d'une crise économique qui fait que les jeunes en quête d'insertion professionnelle que nous accompagnons sont très fragilisés", explique le membre de la Fondation.

Des besoins de solidarité durables

En 2020, de nombreuses associations indiquent avoir déployé des programmes d'urgence pour venir en aide aux personnes en difficulté. Et les dons ont suivi : plus 22% au premier semestre selon l'organisme France Générosité. L'enjeu, désormais, est de faire face aux nouveaux besoins de solidarité qui, comme la crise, s'annoncent durables.

Les dons aux associations d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt égale à 66% du montant versé, dans la limite d'un plafond égal à 20% du revenu imposable. Lorsque les associations destinataires des dons apportent une aide aux personnes en difficulté (nourriture, logement, soins), le taux de la réduction d'impôt passe à 75%, dans la limite d'un plafond porté à 1.000 euros en 2020 et en 2021.