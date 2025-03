Assassinat de Samuel Paty : quatre ans après les faits, son établissement rebaptisé en son nom

Le collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, où enseignait Samuel Paty, change de nom ce vendredi. En hommage au professeur décapité en 2020 par un terroriste, l'établissement va être rebaptisé au nom du quadragénaire.



Ce vendredi après-midi, le collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, sera officiellement rebaptisé “collège Samuel Paty, du nom du professeur qui enseigna entre ses murs et fut assassiné, il y a quatre ans, par un terroriste, à quelques rues de là.

Un changement de nom "qui ancre un peu plus le drame"

Et si tous les élèves qui étaient là lors de l’attentat ont grandi et sont partis de l'établissement, aujourd’hui, une autre génération les a remplacés. Ces derniers n’ont jamais vu Samuel Paty, mais ils en ont toujours entendu parler : "Je pense qu'il y aura quand même un petit temps d'adaptation car on sera habitué à dire Bois d’Aulne au lieu de Samuel Paty. Mais c'est tout de même une bonne idée en soi parce qu'on se souviendra toujours", confie un élève au micro d'Europe 1.

Mais certains jeunes sont mal à l'aise avec le changement de nom car c'est un héritage lourd à porter, avance une représentante des parents d'élèves. "Les enfants n'avaient pas envie que le collège change de nom. Ça ancre encore un peu plus le drame, ça en rajoute une petite couche" sur le moral des ados, estime-t-elle.

Regarder l'histoire en face

De son côté, Brigitte, une voisine de l’établissement, est fière, elle, que le souvenir de l’enseignant y soit enfin gravé. "C'est mérité, parce que ce professeur était apprécié. Il n'habitait pas très loin du collège. Et, même si on ne le connaissait pas vraiment, chaque fois qu'on passe par là, on y pense", confie la riveraine.

Pour le président du département Pierre Bédier, il n’y a pas à tergiverser : le souvenir de Samuel Paty doit être assumé. "Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait jamais existé. C'est comme les secrets de famille, quand vous voulez à tout prix les mettre sur le tapis, ça finit par vous revenir en boomerang et de façon plus violente", juge-t-il, avant d'ajouter : "Il est tué parce qu'il est enseignant, donc nous devons le défendre. Et, appeler son établissement Samuel Paty, c'est défendre la République", conclut-il.

Qu’on le veuille ou non, affirme-t-il, cela restera une trace indélébile dans l’histoire.