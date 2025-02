Argent de poche : dans quelle région les ados sont-ils les plus dépensiers ?

La néobanque Pixpay, destinée aux adolescents, a publié cette semaine une étude qui compare les habitudes d'achats des jeunes consommateurs dans différentes régions de France en 2024. Ainsi, selon son dernier baromètre, les plus dépensiers se trouvent être... les Corses, avec 119,5 euros par mois en moyenne.

De 88,9 à 119,5 euros : ce sont, en moyenne, les sommes d'argent dépensées chaque mois par les adolescents en France, selon la dernière étude Teenage Lab de la néobanque Pixpay, qui s'adresse à un jeune public. Ce baromètre compare les résultats des utilisateurs de cette banque selon les différentes régions de France, en 2024.

Ainsi, les moins dépensiers se révèlent être les jeunes Normands (88,9 euros par mois), et le trophée des plus dépensiers est remis... aux Corses (119,5 euros), qui devancent les adolescents de la région PACA (111,1 euros) et de l'Île-de-France (103,6 euros).

Apple plébiscité par les 10-18 ans

Cette étude annuelle montre également que le panier moyen, c'est-à-dire l'argent poche, d'un adolescent en France s'élève en 2024 à 14,1 euros, en progression de +2% par rapport à 2023. Les 10-18 ans dépensent ainsi 98,7 euros selon une moyenne globale, là aussi en augmentation de +2% en comparaison avec 2023.

Où les ados dépensent-ils le plus leur argent ? L'étude de Pixpay conclut qu'un tiers des dépenses s'effectuent dans les supermarchés, 15% dans les fast-foods, 7% dans les vêtements et les accessoires et 6% dans l'informatique. Résultat, les marques les plus fréquentées par les jeunes Français sont respectivement Apple (4,7 euros par achat en moyenne), McDonald's (10,4 euros) et E. Leclerc (17,1 euros).