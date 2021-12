Après le réveillon, les enfants s'empressent de tester leurs cadeaux de Noël

C'était hier soir pour les grands et ce midi pour les petits : l'ouverture des cadeaux de Noël. Après les avoir impatiemment attendus, les enfants n'avaient qu'une hâte : les essayer. À Paris, dans le parc André-Citroën du 15ᵉ arrondissement, ils s'en sont donné à cœur joie. Entre les arbres du parc, plusieurs enfants zigzaguaient cet après-midi sur leur nouveau vélo et trottinette. "C'est un drone parce que j'aime bien faire voler des choses", explique Timéo, accroupis sur le sol avec sa maman, penchés sur le mode d'emploi d'un tout nouvel engin qu'ils peinent à faire décoller.

Envie de tester rapidement ses jouets

"Là, il ne marche pas et ça ne vole pas", s'agace-t-il. Un peu plus loin, Lucie, 7 ans, exhibe fièrement la poupée que le père Noël lui a apporté ce matin avec plein d'autres jouets. "J'ai eu tout ce que je voulais : de la pâte à modeler, une poupée", débite-t-elle en montrant fièrement ses cadeaux. "J'ai eu aussi un truc pour faire du slime, une Barbie et un poney qui fait de la musique."

Assis sur un banc avec sa mère, Léo se dépêche de sortir ses crayons de couleur pour tester le plus vite possible la machine qu'il a reçue. "C'était une machine pour faire des dessins, des fleurs", détaille-t-il au micro d'Europe 1. "J'avais commandé des Lego électriques avec un Mario." Seul souci, il manque les piles pour qu'ils fonctionnent. Et en attendant d'aller acheter des piles pour ses Lego, Léo a passé l'après-midi à dessiner des fleurs.