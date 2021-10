Covid : avec la crise sanitaire, la fuite des écoliers parisiens vers la province

Le confinement de mars 2020 a vu une vague de Parisiens migrer vers la province. Depuis la mise en place massive du télétravail, les mœurs changent. Beaucoup ont pris goût à la vie à Lyon, Marseille, ou encore Lille. Des départs qui se font ressentir sur le milieu scolaire. En effet, à la rentrée 2021, ce sont près de 6.000 écoliers qui manquaient à l'appel.

Des chiffres deux fois supérieurs aux années précédentes. Alors que la mairie de Paris peut regretter la mauvaise image que cela donne à la ville, cette baisse des effectifs pourrait être une respiration pour les élèves restés à Paris.

Une fermeture des classes ?

Caroline Pecqueur a confié au micro d'Europe 1 se réjouir de cet allègement dans les classes : "Quand je suis arrivé dans l'école, il y a cinq ou six ans, j'en avais 27. Et cette année, 21. On arrive un petit peu à avoir l'impression d'être plus apaisés, d'avoir une classe plus apaisée et donc plus propice aux apprentissages. Il y a des moments où j'arrive à avoir le temps de regarder ce que les enfants font et ça permet de travailler mieux." La peur des parents, toutefois, est que certaines classes ferment leurs portes.