Après la création d’un délit d'«homicide routier», se repose la question des conducteurs seniors

C’est un sujet qui avance à tout petits pas. L’arlésienne et l’exception française en matière de sécurité routière. Faut-il mieux encadrer les conducteurs seniors, par exemple en leur imposant des visites médicales ou des mises à niveau de leur conduite au volant ? Lundi, le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) a tranché. Dorénavant, la suspension de permis sera encouragée en cas de délit.

Double drame à Saint-Malo

Ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qui a conduit à ce double drame à Saint-Malo. En trois mois, un conducteur âgé de 80 ans a renversé et tué deux piétons. Son permis ne lui avait pas été retiré.

"On donne une capacité de conduire et vos aptitudes ne sont jamais revues"

C'est un triste cas d'école pour la sécurité routière. À bord de son 4X4, le chauffeur de 80 ans renverse un grand-père qui meurt quatre jours plus tard. Bis repetita. Il y a trois mois, même chauffard, même grosse cylindrée et un autre retraité mort sous le 4X4. Autant dire que la fille de la deuxième victime n'en revient pas, raconte l'avocate de la cliente.

"Ma cliente, elle est avant tout dans une colère folle parce qu'elle est convaincue, et je le pense également, que le décès de son papa aurait pu tellement facilement être évité. Par une décision de rétention du permis de conduire notamment. On donne une capacité de conduire et vos aptitudes ne sont jamais revues ! Là, une personne qui a peut-être eu son permis de conduire à 18 ans, on n'a jamais remis en cause ses capacités pendant plus de 60 ans", s'étonne-t-elle au micro d'Europe 1.

Aucun suivi médical pour les conducteurs âgés

Les annonces du gouvernement n'y changeront rien. Toujours aucun suivi médical pour les conducteurs âgés. Ce qui évolue ici, c'est qu'a priori, le chauffard se serait vu suspendre son permis de conduire et le deuxième mort aurait été évité.