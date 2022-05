Après deux ans d'absence, la Foire de Paris fait son grand retour

Nul doute que vous devriez pouvoir trouver un bon conseil, voire même une bonne affaire à la Foire de Paris. L'événement a débuté samedi et durera jusqu'au 9 mai. Dans le hall 7 du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, les démonstrations s'enchaînent. "Si vous voulez faire des gratins, des salades, des crudités, vous allez gagner du temps", entend-on au loin.

Pour convaincre les clients, chacun sa technique

Comme chaque année où il fait la Foire de Paris, David met le paquet pour vendre ses hachoirs magiques. Les curieux sont d'ailleurs nombreux à s'arrêter devant son stand. Nathalie, elle, s'est même laissé séduire. "On sait qu'on vient et on va forcément se laisser tenter par quelque chose. Moi c'était pour les légumes aujourd'hui", ricane-t-elle. "Puis les enfants vont être ravis et comme ça, on mange sain."

Pour convaincre les potentiels clients, chacun sa technique. Kevin, lui, vend des bouchons de vin en silicone. Pour lui, la qualité du produit est importante, mais ça ne fait pas tout.

"Je vais raconter une histoire autour de mon produit. Je vais essayer d'amener le client vers moi. Je vais essayer de lui montrer que je suis son ami, que je ne suis pas là pour lui faire du mal, mais que je suis bien là pour y faire du bien", explique-t-il. "Du bien au portefeuille, mais aussi du bien sur la qualité du produit. Et c'est comme ça que je vais arriver à faire en sorte que mes clients soient contents et qu'ils reviennent chaque année."

Pour sa deuxième participation, il espère écouler tout son stock. Plus qu'une semaine pour faire carton plein. Lors de la dernière édition, près de 500.000 visiteurs ont arpenté les allées de la Foire de Paris.