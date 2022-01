Anti-pass vaccinal : à Paris, les manifestants veulent une journée «des emmerdeurs»

La phrase polémique d’Emmanuel Macron, qui entend "emmerder" les Français non-vaccinés , aura-t-elle des conséquences directes, visibles dans la rue ? Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement entrevoient un frémissement de regain de participation dans les manifestations prévues ce samedi , en comparaison aux dernières mobilisations avant les vacances de Noël. Alors que le départ des premières manifestations est prévu à 14 heures, Europe 1 s'est rendue dans les rues de la capitale.

Pas moins de six rassemblements sont en effet prévus ce samedi à Paris. D'abord ici, dans le 14ème arrondissement de Paris, où une centaine de manifestants étaient rassemblés samedi à midi. Des gilets jaunes, notamment, qui entendent rejoindre la place de la Nation. Une journée "des emmerdeurs", c'est le mot d'ordre après les propos du président.

"Je ne veux pas de divisions"

L'une d'eux, Marie-Lise, explique pourquoi elle est venue manifester aujourd'hui. "Pour la vulgarité de cet homme odieux qui est un employé de la France. Je peux lui dire que je l'emmerde à pied, à cheval et en voiture. Je suis vaccinée trois fois et mes amis restent des gens non-vaccinés. Peu importe, je ne veux pas de divisions aujourd'hui en France. J'ai 64 ans et je me laisse pas faire", clame-t-elle.

Elle s'oppose également au pass vaccinal adopté cette semaine par l'Assemblée , qui impose davantage de restrictions pour les non-vaccinés. Près de 40.000 manifestants sont attendus dans les rues partout en France. Le dispositif de l'ordre a été musclé en conséquence, avec 18 unités de forces mobiles rien que pour Paris.