Anne-Élisabeth Lemoine raconte sa passion pour la gastronomie portugaise

Anne-Élisabeth Lemoine est tombée en amour pour la gastronomie portugaise notamment grâce à son mari qui en est originaire. C'est ce que la présentatrice a révélé dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants. Preuve de sa passion pour la nourriture portugaise, la présence de spécialité du pays lors de son mariage. "Le Bacalhau à Brás, c'est ce que je préfère", confie Anne-Élisabeth Lemoine. "C'est ce qui était servi à mon dîner de mariage. C'est une spécialité portugaise à base de morue ou du cabillaud. C'est du poisson séché, servis sur du pain broyé, c'est un pur délice."

Les Pasteis de nata, "un truc de cinglé"

Parmi les autres gourmandises portugaises dont elle ne peut se passer, les fameux Pasteis de nata. "C'est un truc de cinglé cette pâtisserie! C'est comme si vous faisiez une perfusion de sucre dans le sang. En intraveineuse, tellement c'est sucré."

Et si vous cherchez une adresse où les déguster, la présentatrice a mené son enquête. "C'est dans le sud du pays, en Algarve, dans une boulangerie qui s'appelle Le pain du peuple. Je peux vous dire que j'en ai goûté un paquet. Je me suis fait mon petit classement et cette boulangerie est la meilleure selon moi. Elle ne paie pas de mine de l'extérieur mais foncez." Un conseil que l'on a bien envie de suivre !