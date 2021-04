Amiens : quatre hommes bientôt jugés pour le vol de 50.000 masques

Quatre membres d'une société de sécurité seront jugés le 24 juin pour le vol de 50.000 masques chirurgicaux au mois d'août à Amiens dans un local qu'ils étaient chargés de surveiller, a annoncé le parquet jeudi. Dans ce dossier, le Conseil régional des Hauts de France avait déposé plainte en septembre "à la suite de la découverte du vol de 50.000 masques chirurgicaux, qui étaient conditionnés en 25 cartons et entreposés dans un local situé à Amiens", indique le procureur de la République Alexandre de Bosschère dans un communiqué.

Le gérant de la société également en garde à vue

Cette semaine, quatre hommes, tous membres d'une société de sécurité chargée de garder ce site, ont été placés en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Parmi eux figure le gérant de la société, a précisé Alexandre de Bosschère. Des "aveux partiels recueillis au cours des auditions" ont mis en évidence que deux employés de l'entreprise ont dérobé les cartons de masques lors d'une ronde de surveillance puis les ont revendus. Les masques ont ensuite été "écoulés sur des marchés".

Les deux autres hommes sont mis en cause pour complicité dans ce vol. Présentés au parquet vendredi matin, ils ont tous les quatre été placés sous contrôle judiciaire et seront jugés le 24 juin pour vol en réunion et complicité. Trois d'entre eux étaient jusqu'à présents inconnus de la justice, le quatrième était connu mais "pour des faits anciens", a indiqué le procureur.