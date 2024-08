Alsace : un site internet pour apprendre à prononcer correctement le nom des villages

De jolies maisons à colombages, des cigognes, de la choucroute et des noms imprononçables pour beaucoup de visiteurs : pas de doute, vous êtes bien en Alsace. Face au massacre des noms les plus compliqués à prononcer, un enseignant alsacien a créé un site internet qui, tel un annuaire sonore, répertorie près de 900 noms de communes alsaciennes, pour que tout le monde sache une bonne fois pour toutes comment les prononcer.

Pour prononcer Colmar ou Mulhouse, pas de souci. Mais quand il s'agit de prononcer les noms de certains villages alsaciens, la tâche se complique pour ces touristes rencontrés au pied de la cathédrale de Strasbourg, pour prononcer Schwindratzheim ou encore Bischoffsheim. "Autant de consonnes ensemble, c'est ce qui fait la difficulté", estime une touriste au micro d'Europe 1.

Des retours "très positifs"

Et c’est pour cela que Tim Pradal, ancien professeur d’allemand et alsacien d’adoption, a créé son site Alsahopla, un répertoire sonore de près de 900 communes, pour enfin arrêter d'écorcher leur nom. "Toutes les communes qui finissent en Sheim, ça se prononce "seim". En revanche, Ach se prononcera parfois "ak" et parfois "ar". Et lorsque j'avais un doute, j'ai contacté les mairies. J'ai des retours quand même très positifs là-dessus. Et puis si ça peut servir, c'est très bien", juge-t-il.

Désormais, les non-alsaciens n'auront plus d'excuses pour ne pas prononcer correctement les noms des villages les plus imprononçables de France.