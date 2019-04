Vendée : une huître géante découverte par des enfants

Elle mesure au moins 27 cm, pèse 1,3 kg et serait âgée d'au moins 30 ans. Il y a une semaine, deux enfants ont découvert une huître géante en farfouillant à l'embouchure d'une rivière, près de Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Le coquillage est si immense que les enfants ont d'abord pensé à un gros caillou. L'un d'entre eux a rapporté l'huître à son père, ostréiculteur qui a indiqué au Parisien n'avoir "jamais vu ça". "On peut régulièrement trouver des coquillages qui font entre 400 et 600 grammes. Mais là, c'est 3 ou 4 fois plus. C'est exceptionnel !", a-t-il poursuivi.

Une huître de 1,3 kg et âgée de 30 ans découverte par des enfants en Vendée https://t.co/iUiHjvM6jH#Rediff — Le Parisien (@le_Parisien) 4 avril 2019

Un scientifique doit bientôt examiner le super-coquillage. La famille a décidé de conserver l'huître géante à l'abri des convoitises. Un scientifique devrait bientôt examiner le super-coquillage qui a réussi à éviter les épisodes de mortalité qui touches les huîtres depuis 2008, rappelle Le Parisien.