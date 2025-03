Affiche ciblant Cyril Hanouna : «Une branche de LFI est en train de se radicaliser», estime un auditeur

Ce lundi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, un auditeur revient sur l’indignation de Jean-Luc Mélenchon interrogé par France 3 sur l’affiche visant Cyril Hanouna. "Une branche de LFI est en train de se radicaliser", estime-t-il au micro d’Europe 1.

"Pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ça suffit ! Ça suffit maintenant !", a haussé la voix Jean-Luc Mélenchon sur un journaliste de France 3. Le leader de La France insoumise s'est vivement indigné dimanche des accusations d'antisémitisme qui pèsent sur un visuel diffusé par LFI sur les réseaux sociaux et retiré depuis. On y voyait le visage de Cyril Hanouna sur un fond sombre reprenant les codes des affiches antisémites des années 1930.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sur Europe 1, dans "On marche sur la tête", avec Cyril Hanouna, Lucas fait part de son incompréhension quant à la réaction de Jean-Luc Mélenchon. “Quand on ne sanctionne pas, on cautionne”, pointe-t-il du doigt. “Une branche de LFI est en train de se radicaliser”, conclut-il ainsi.