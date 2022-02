Affaire Jean-Jacques Bourdin : Fanny Agostini révèle être à l’origine de la plainte

"Je me suis dit : est-ce que c'est normal ce que j'ai vécu ? Est-ce que les femmes doivent supporter ça ?". La journaliste Fanny Agostini a révélé hier dans les colonnes de Mediapart qu'elle était à l'origine de la plainte pour "tentative d'agression sexuelle" déposée contre Jean-Jacques Bourdin. Les faits se seraient déroulés dans une piscine à Calvi en 2013.

Des messages à connotation sexuelle

Un matin, alors qu’elle nage dans la piscine de l’hôtel, l’animateur de 72 ans se serait rapproché "très rapidement", l’aurait "attrapée par le cou" et l’aurait "attirée vers lui brusquement" pour tenter de l’embrasser "à plusieurs reprises". Fanny Agostini confie avoir été "prise de cours", ne "pas (avoir) crié" et s’être "débattue" avant de réussir à sortir de la piscine. Jean-Jacques Bourdin lui aurait alors dit : "j’obtiens toujours ce que je veux". La journaliste explique que cette phrase l’a hantée "pendant des années" et l’a ressentie "comme une menace de la part de quelqu’un qui avait un ascendant hiérarchique". Elle aurait par la suite reçu de la part de Jean-Jacques Bourdin des mails à connotation sexuelle.

Sidonie Bonnec témoigne contre Bourdin

L'enquête, réalisée par Marine Turchi, qui avait déjà travaillé sur l'affaire PPDA et l'affaire Adèle Haenel, relaie aussi d'autres témoignages, notamment celui de Sidonie Bonnec. L'animatrice de France 2 et France Bleu assure que lorsqu’elle était une jeune journaliste qui souhaitait faire de la radio, Jean-Jacques Bourdin l’avait conviée à un festival en Corse. Selon elle, le journaliste l’avait appelée juste avant le départ pour lui préciser qu’elle ne serait finalement pas à l’hôtel mais dans une villa avec lui. Il lui aurait demandé de prendre son maillot de bain pour la piscine. Suite à cette annonce, Sidonie Bonnec avait refusé de se rendre à ce festival. Elle n’aurait ensuite plus jamais eu de nouvelles du journaliste.

Ecarté des antennes de BFMTV et RMC , Jean-Jacques Bourdin nie les faits qui lui sont reprochés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête et une autre enquête interne a été ouverte par Altice, le groupe détenant la chaîne d’informations en continu.