Affaire Dupont de Ligonnès : dix ans après, la traque continue et les mystères demeurent

Cette énigme criminelle, au retentissement médiatique hors norme, sera-t-elle un jour résolue ? Depuis 10 ans et la découverte en avril 2011 du corps de sa femme et de ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison, à Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'être l'auteur des meurtres, n'a toujours pas été retrouvé. Mais si l'espoir de conclure un jour cette enquête se réduit de jour en jour, la police judiciaire ne lâche rien et continue ses recherches.

Bien évidemment, les recherches sont beaucoup moins intenses qu’il y a dix ans, mais une poignée d’enquêteurs, dans trois services différents, se répartissent toute les semaines des signalements à vérifier. Car il y a encore des gens, de bonne foi, qui croient avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès, et plus seulement en France, mais partout dans le monde, encore plus depuis que Netflix a diffusé un documentaire l’an dernier.

Des centaines de signalements à l'étranger

Plus de 150 signalements ont déjà été vérifiés à l’étranger, de la Thaïlande à l’Afrique du Sud en passant par Chicago, sans oublier le couac des Écossais en octobre 2019, avec l'arrestation d'un faux suspect.

En France, on ne compte même plus les signalements depuis dix ans, qui à chaque fois, se sont avérés être des fausses pistes. A quelques reprises toutefois, moins d’une dizaine, il y a eu un doute sérieux, au point que les policiers ont dû comparer les empreintes digitales. Mais au final, ce n’était pas Xavier Dupont de Ligonnès.

L'hypothèse d'un suicide reste probable

Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ? C’est la question que tous se posent depuis dix ans. Tout le monde a une théorie, y compris les policiers. Ils ne le diront jamais officiellement, mais ceux avec qui Europe 1 a échangé, hors micro, sont convaincus qu’il est mort, qu’il se serait suicidé au bout de sa fuite. Pour les enquêteurs, c’est l'hypothèse la plus probable, la plus rationnelle.

Mais cela ne les empêche pas de tout vérifier sans a priori. Reste que depuis dix ans, pas un seul indice ne laisse supposer un contact, un mouvement, une trace de vie. Dans l’arrière-pays varois où il a disparu, le moindre ossement suspect est systématiquement analysé.

En résumé, les policiers ne perdent pas l’espoir de retrouver un jour Xavier Dupont de Ligonnès, mais ils le reconnaissent tous amèrement : dix ans après, ils n’ont rien. Aucune piste concrète pour résoudre le mystère.