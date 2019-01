Affaire Benalla : la commission d'enquête sénatoriale entend Patrick Strzoda, Christophe Castaner et Jean-Yves Le Drian

La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla entend mercredi de nouveau Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et Christophe Castaner, ainsi que pour la première fois Jean-Yves Le Drian, après de nouvelles révélations sur l'utilisation par Alexandre Benalla de passeports diplomatiques.

De nouvelles auditions

Castaner et Strzoda de nouveau entendus. La commission des lois du Sénat s'est vu attribuer les prérogatives de commission d'enquête pour six mois le 23 juillet dernier, soit jusqu'au 24 janvier. Après 28 auditions entre juillet et octobre, elle était en veilleuse depuis deux mois. Christophe Castaner, à l'époque délégué général du parti présidentiel LREM, et Patrick Strzoda avaient déjà été auditionnés en juillet. Christophe Castaner sera cette fois entendu en sa qualité de ministre de l'Intérieur.

Benalla et Crase retournent devant les sénateurs. Sont également programmées pour lundi de nouvelles auditions d'Alexandre Benalla, l'ex-chargé de mission de l'Élysée, et de son acolyte Vincent Crase, ex-employé de LREM et chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

Les deux hommes avaient été mis en examen pour violence en réunion après des images montrant Alexandre Benalla frapper un manifestant en marge des défilés du 1er-Mai à Paris. Très vite, Alexandre Benalla était apparu comme un élément central du dispositif sécuritaire autour du couple présidentiel et l'affaire avait empoisonné l'été d'Emmanuel Macron.

Aller au bout de l'enquête. Il s'agit pour la commission d'enquête d'aller au bout de la mission qui leur est confiée. "On a tous constaté dans la presse un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas ceux dits devant la commission d'enquête parlementaire", détaille le sénateur des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, au micro d'Europe 1. "Sur les passeports qui étaient accordés [à Alexandre Benalla], comment ils étaient enlevés, comment ils ont été rétablis… C'est normal que la commission d'enquête, qui va conclure très vite ses travaux, fasse quelques dernières auditions pour mettre au clair cette situation qui a été dénoncée par la presse, pas par le Sénat", ajoute-t-il.

Utilisation de passeports diplomatiques : la deuxième polémique

Après la polémique du 1er-Mai, une affaire de passeports. Alors qu'on pensait le point d'orgue atteint avec l'audition polémique d'Alexandre Benalla le 19 septembre, l'affaire a rebondi fin décembre avec la révélation de l'utilisation par l'ex-chargé de mission de l'Élysée de deux passeports diplomatiques, après son licenciement en juillet.

Des questions sur un rôle dans la diplomatie parallèle. La commission avait demandé des explications à l'Élysée et au gouvernement le 28 décembre sur "les conditions dans lesquelles Alexandre Benalla a pu faire usage de passeports diplomatiques" après son licenciement. La presse avait révélé que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron disposait toujours de passeports diplomatiques et qu'il effectuait des voyages d'affaires auprès de dirigeants africains, "alors même qu'il avait déclaré, lors de son audition sous serment du 19 septembre 2018, les avoir laissés dans le bureau qu'il occupait à l'Élysée", a souligné la commission dans un communiqué.

Les sénateurs vont se pencher sur "les passeports et ce à quoi ils servent. S'il avait utilisé simplement les passeports par commodité pour aller en vacances à l'île Maurice, pas de problème. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel d'Alexandre Benalla dans une diplomatie parallèle", a affirmé François Grosdidier (LR), membre de la commission des Lois.

Deux enquêtes judiciaires

L'affaire se poursuit aussi sur le terrain judiciaire. Outre l'enquête ouverte cet été sur les violences du 1er mai, le parquet a ouvert le 29 décembre une seconde enquête, cette fois sur les passeports diplomatiques, pour "abus de confiance", et "usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle". Patrick Strzoda a été interrogé la semaine dernière par la police judiciaire dans le cadre de cette nouvelle enquête.

L'hebdomadaire Le Canard enchaîné a remis mardi une pièce dans la machine, affirmant que le directeur de cabinet avait "oublié" de réclamer à Alexandre Benalla "quelques menues bricoles", dont un autre passeport et un téléphone sécurisé.