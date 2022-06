Aéroports : pourquoi faut-il s'attendre à de longues files d'attente cet été ?

Un quart des vols a été annulé ce jeudi à l'aéroport de Roissy/Paris-CDG entre 7 heures et 14 heures en raison d'une grève des personnels de l'aéroport qui demandent une hausse de salaire de 300 euros. Ce n'est qu'un exemple des centaines de vols supprimés ces derniers jours dans plusieurs aéroports européens, comme au Royaume-Uni, en Italie ou encore aux Pays-Bas, confrontés à d'énormes difficultés de gestion des voyageurs en raison d'un manque de personnel. Le secteur paie le prix des licenciements actés pendant la pandémie : 15.000 emplois supprimés en France, selon le syndicat Force ouvrière. À Nice, troisième aéroport de France, le personnel redoute déjà l'été.

De longues files d'attente à prévoir

Cet été, plus de 50.000 personnes sont attendues chaque jour dans les deux aérogares de l'aéroport de Nice qui ne devraient pas échapper aux longues files d'attente. "Il va y avoir certains jours et à certaines heures des pics de trafic", avance Aymeric Staub, porte-parole des aéroports de la Côte d'Azur.

"Deux raisons à cela : la première est que l'on a une exigence accrue en matière de sûreté en cette période, et la deuxième, est qu'il y a encore des postes à pourvoir chez nos sociétés partenaires justement en charge de ces opérations de sûreté. Je pense notamment aux passages d'inspection filtrage", précise-t-il.

Les voyageurs sont donc appelés à anticiper. "On va mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments et préserver notre qualité de service", assure Aymeric Staub. "Mais évidemment, on invite les voyageurs à prendre leurs dispositions, à venir un peu plus tôt qu'ils ne le penseraient nécessaire pour qu'ils puissent embarquer en toute sérénité."

Des conseils bien accueillis par les voyageurs

Ces conseils semblent bien accueillis par ces voyageurs rencontrés à Nice. "On a compris qu'il y avait beaucoup de contrôles, donc pour nous, ça ne changera rien, il faut que les gens soient un peu disciplinés", explique une voyageuse. "Je trouve cela normal d'avoir pas mal de contrôles sécurisés", dit une autre.

"Si vous travaillez avant et que vous devez sortir du travail plus tôt pour aller prendre l'avion c'est perturbant", regrette un passager. À Nice, deux sociétés se partagent le marché de la sécurité de l'aéroport et elles peinent aujourd'hui à recruter.