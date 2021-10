Aération, lavage, alimentation : cinq bonnes habitudes pour éviter les microplastiques

INTERVIEW

C'est la traque au plastique. Depuis quelques années, les lois se multiplient pour limiter l'usage de ce matériau qui peut représenter un risque pour la santé. Certains microplastiques peuvent devenir cancérigènes, d'autres peuvent attirer des substances toxiques. Ils se dégradent rapidement par la chaleur et l'usure. Adelaïde Robert et Patricia Chairopoulos, journalistes à 60 Millions de consommateurs, évoquent dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1 les bonnes pratiques à adopter pour se débarrasser le plus possible du plastique autour de soi.

Aérer et aspirer régulièrement

La meilleure habitude à prendre est celle d'aérer son logement et de passer régulièrement l'aspirateur. C'est surtout conseillé pour les personnes qui ont des sols en PVC. Les automobilistes doivent également adopter ces bons gestes. "Dans un véhicule, à peu près 40% de l'équipement est en plastique. Donc là aussi, il faut sans arrêt aérer sa voiture parce que l'habitacle est très petit", souligne Patricia Chairopoulos. Les deux journalistes préconisent également de baisser les vitres en roulant, si possible.

Bien choisir ses cosmétiques

Les deux journalistes recommandent de lire la liste des ingrédients des produits cosmétiques car beaucoup contiennent des microbilles de plastique. Si le matériau est très répandu dans ces produits, les réglementations vont évoluer. Une part des microbilles de plastique a déjà été interdite dans tous les produits de gommage. En 2026, cela devra être le cas pour tous les cosmétiques français. En attendant, Adelaïde Robert et Patricia Chairopoulos proposent d'acheter des produits bio qui ne sont pas emballés dans du plastique.

Laver ses vêtements sales à 30 degrés

Les deux journalistes énumèrent les bons gestes à prendre lorsque l'on fait une machine, très émettrice en microplastiques. "Il faut d'abord éviter d'acheter des vêtements avec des fibres synthétiques", prévient Patricia Chairopoulos. "Au niveau du lavage, il faut laver les vêtements lorsqu'ils sont sales, limiter à 30 degrés et avoir un tambour plein", poursuit la journaliste. Avant l'arrivée de filtres capables de capter les microfibres à partir de 2025, Patricia Chairopoulos propose d'utiliser des sacs spécifiques pour ensuite les vider dans des points de collecte.

Ne pas acheter de plats emballés de plastique

Parmi les habitudes à éviter au contraire, celle d'acheter dans les supermarchés "les plats préparés dans les barquettes en plastique, et qui plus est qui se chauffent au micro-ondes", ajoute Patricia Chairopoulos. Le micro-ondes est en effet un facteur aggravant. "Ça risque de dégrader le plastique avec des microfibres et également des additifs, qui vont migrer dans la nourriture", explique-t-elle. En cas d'achat, la journaliste conseille de transvaser le contenu dans un autre plat en pyrex, par exemple. De plus, Adelaïde Robert met en garde contre les barquettes noires qui ne sont pas recyclées par les centres de tri.

Couverts recyclables, brosses à dent en bambou : pas forcément les bonnes solutions

Parmi les solutions, on peut penser aux produits recyclables, comme les couverts en plastique, ou les brosses à dent en bambou. Ce sont de fausses bonnes idées pour les journalistes de 60 Millions de consommateurs. "Les couverts en plastique ne sont pas très solides. Ils vont se casser rapidement et devenir des déchets, donc il faut s'en méfier", affirme Patricia Chairopoulos. Si la brosse à dent en bambou ne possède pas de plastique, Adelaïde Robert souligne qu'il faut "regarder la globalité. Le but est de protéger l'environnement, et on fait venir un produit de Chine. Ça n'aura pas non plus un super bilan carbone."