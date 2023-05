À Sarralbe en Moselle, les premiers cigogneaux sont nés… en direct sur Internet !

C’est la saison des naissances chez les cigognes, ces oiseaux emblématiques de l’Alsace que l’on retrouve aussi dans les départements alentours. À Sarralbe, en Moselle, c’est presque une religion : la commune de 4.500 habitants compte une cinquantaine de nids. Et les premiers cigogneaux ont pointé le bout de leur bec ces derniers jours. Petite particularité dans le village : le nid installé sur le toit de la mairie dispose d’une webcam pour suivre en direct l’évolution des bébés.

"Une naissance tous les deux jours"

Dans leur nid perché sur le toit de la mairie de Sarralbe en Moselle, Maurice et Mélodie, le couple star de cigognes de la commune, ont pondu cette année six œufs. "Les premiers viennent d’éclore", se réjouit Dominique Klein, le référent cigognes de la commune. "Quand les cigogneaux naissent, ils ont un duvet gris, les pattes et le bec tout noir. Et ils mangent comme quatre !", explique ce passionné.

La cigogne a une gestation d’une durée de 32 jours et en ce moment. "On a une naissance tous les deux jours à peu près", explique Dominique Klein. Dans le nid de la mairie par exemple, "on a déjà quatre cigogneaux qui sont nés en une semaine et il reste encore deux œufs", poursuit-il.

Plus de "50.000 internautes" regardent la webcam des cigognes

Petite particularité à Sarralbe : la famille de cigognes qui a élu domicile sur le toit de la mairie est filmée par une webcam, 24/24 heures, 7/7 jours depuis maintenant plusieurs années. Et le nombre de connexions au site Internet explose. "L’année dernière, on était à 50.000 internautes, cette année on avance déjà le chiffre de 60.000 mais je pense qu’on les dépasse largement", estime Dominique Klein.

"On a des gens qui se connectent de partout : des États-Unis, de Chine, du Japon, d’Australie. On fait vraiment le tour du monde !", lance-t-il fièrement.

"C’est que du bonheur !"

Eliane et Eugène, eux, habitent la commune juste à côté de Sarralbe et se branchent sur cette webcam quasiment quotidiennement. "On est curieux ! Et ce qui nous plaît beaucoup, c’est de voir l’évolution du comportement, la gestuelle des parents vis-à-vis des petits", raconte Eliane, amoureuse des cigognes et qui a même installé un nid dans son jardin ! "C’est que du bonheur ! Et les petits 'cui-cui', c’est un rayon de soleil quand on n'en a pas !", s’exclame-t-elle.

D'ici à la mi-juillet, une centaine de cigogneaux devraient voir le jour, rien qu’à Sarralbe.