À Saint-Nazaire, des habitants privés de courrier à cause des points de deal

À Saint-Nazaire, dans le quartier de Prézégat autrefois ultra-tranquille, les dealers ont installé un point de deal si rôdé que La Poste considère que ses facteurs ne sont plus en sécurité pour distribuer le courrier. Les habitants sont invités à aller chercher leur propre courrier dans une poste centrale en attendant que La Poste et ses facteurs trouvent une solution pour contourner les points de deal et les dealers.

Des habitants dépossédés de leur quartier

Ici, ce n'est plus la peine de relever son courrier. Le facteur ne distribue plus, trop dangereux, dans cette petite cité proprette où vous croisez plutôt les dealers qui barrent l’accès aux boîtes aux lettres ainsi que les guetteurs. Quant au courrier, il faut le récupérer à trois kilomètres de là. "On les comprend, ils ne sont pas payés pour se faire agresser. Des mamies sont obligées de demander à leur voisin, avec une procuration et leur pièce d'identité, d'aller récupérer leur courrier", raconte cette habitante.

Dépossédés de leur quartier, les habitants sont l’ombre d’eux-mêmes, baissent la tête, devant les trafiquants et subissent, silencieux, les décisions de La Poste. "Ils ne se cachent même plus, ils le font devant vous. Vous avez remarqué que sur la porte d'entrée de notre immeuble, il y a eu des impacts de balles. Ils ont mis un plastique, ils ont fait un trou. Donc l'acheteur passe le billet et le vendeur donne la drogue", indique une riveraine. Il y a deux semaines, poursuit une ambulancière, c'est sa propre voiture qui a failli brûler dans un règlement de compte.