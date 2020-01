"Un euro reversé par galette" : à Saint-Malo, une vente au profit de la SNSM

REPORTAGE

Le premier dimanche du mois de janvier, on fête l'Épiphanie. Pour l'occasion, la boulangerie "Au Fournil de Pauline" à Saint-Servan, un quartier de Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), a décidé de reverser une partie de ses recettes à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de la ville. Elle avait été endeuillée par la mort de trois sauveteurs en juin 2019 aux Sables-d'Olonne, en Vendée.

"J'avais envie de faire quelque chose d'utile cette année", explique le boulanger malouin Didier Chenot, qui est à l'origine de cette initiative. "J'ai une activité nautique de temps en temps. Je suis sensibilisé au milieu marin et aux risques qu'il peut représenter donc j'ai pensé à la SNSM".

Un hommage aux sauveteurs décédés

Didier Chenot a imaginé ce projet en février. À l'origine, il avait pour unique but de soutenir financièrement l'association qui connaît, selon lui, "beaucoup de difficultés à obtenir des fonds" et qui compte sur ses bénévoles. Après l'accident qui a tué trois sauveteurs en juin, cette initiative a permis, en parallèle, de leur rendre hommage. "Le hasard a fait qu'il y a eu un accident quelques mois plus tard aux Sables-d'Olonne", précise le boulanger, qui affirme que "la SNSM des Sables-d'Olonne souhaite obtenir un coffret de fèves qui salue cette action".

D'après Didier Chenot, "pour chaque galette vendue, un euro est reversé à la SNSM". En estimant avoir vendu 1.200 galettes l'année dernière, il espère "pouvoir cette année reverser au moins 1.200 euros, et même plus".