A quoi va servir le télescope Euclid, envoyé dans l'espace cet été ?

C'est une mission particulièrement importante qui débutera cet été. L'Agence spatiale européenne lancera cette année le télescope Euclid, son nouveau fleuron technologique, qui observera l'univers depuis l'espace pour étudier notre passé. Mais pourquoi envoie-t-on un télescope dans l'espace ? Et pour étudier quoi ? Europe 1 fait le point.

Étudier l'évolution de l'univers

Le télescope Euclid doit permettre d'en savoir plus sur la composition et l'évolution de notre univers. Avec son miroir de 1,2 mètre de diamètre, le télescope va pouvoir photographier le cosmos et ses composants. Et grâce à sa perception très précise de la lumière, il va pouvoir nous montrer comment l'univers a changé durant 10 milliards d'années. Avec ces données, l'agence spatiale entend créer la plus grande carte 3D de l'univers jamais produite.

Une mission ambitieuse qui pourrait aussi nous en apprendre davantage sur les autres galaxies autour de la nôtre, ou encore sur l'énigmatique matière noire qui domine l'espace et qui reste un mystère pour les chercheurs. Le télescope quittera la Terre en juillet prochain. Il sera embarqué dans une fusée Falcon 9, qui décollera depuis la Floride.