À Nice, une fête de la Toussaint sous haute-sécurité

REPORTAGE

A Nice, trois jours après l'attentat au couteau qui a coûté la vie à trois personnes dans la basilique Notre-Dame, et au lendemain de l'attaque d'un prêtre orthodoxe à Lyon, la fête de la Toussaint se déroule sous-haute sécurité. Sur l'ensemble du territoire, 14.000 hommes sont déployées pour assurer la surveillance et la protection des lieux de culte. Au cœur de la cité méditerranéenne, meurtrie par ce nouvel attentat, deux à quatre hommes sont discrètement positionnés devant chaque édifice.

"On a un peu peur"

"L'église n'est pas très remplie", confie une fidèle de la paroisse Saint-Jean Baptiste le Vœu. "Même si les gens se motivaient malgré le confinement, on a un peu peur. Deux trois personnes sont rentrées pendant la messe et les gens se sont retournés pour voir qui rentrait. On n'est pas très tranquille".

© Fréderic Michel / Europe 1

Des gendarmes et des militaires de l'opération Sentinelle ont été déployés, tout comme 120 policiers et 130 réservistes. De quoi rassurer les fidèles. "J'appréhendais j'avais peur de venir mais je suis rassurée je vois les gendarmes derrière moi", explique Claudia, catholique pratiquante. "Il fallait que je vienne pour montrer que nous n'avons pas peur."

Un hommage aux victimes à 18 heures

"C'est la fête de la Toussaint et pour nous, c'est une fête qui doit être pleine de joie. Je vais essayer de faire passer cela, que la joie soit au moins dans notre cœur. Elle n'est pas dans nos têtes, évidemment, avec ce qu'il s'est passé", déplore le père Thierry, l'un des curés de la paroisse. "Je prierai pour les victimes à Nice, mais aussi pour toutes les victimes de la barbarie."

Dimanche à 18 heures, la basilique attaquée de Notre-Dame de l'Assomption rouvrira ses portes pour un hommage aux trois victimes. Le public ne sera pas autorisé.