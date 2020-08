À Martigues, on constate les dégâts après l'incendie : "La moitié de ma maison a brûlé"

Le décor de carte postale est devenu un spectacle de désolation. Le violent incendie qui s'est déclaré à Martigues, à quelques kilomètres de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, est sous contrôle. Si le feu n'a pas fait de victimes, il a fait partir en fumée plus de mille hectares de pinède et a causé beaucoup de dégâts matériels. Les habitants découvrent souvent leurs biens fortement endommagés ou détruits par les flammes.

"Plus de pins, plus rien"

Sur la plage de l'anse des Tamaris, des bouteilles de gaz jonchent le sable et les camions de pompiers font encore de nombreux allers-retours. Vincent, qui réside au camping, se désole. "On est habitués à un paysage paradisiaque et là on à l'impression d'être sur la Lune, plus de pins, plus rien." Paul le confirme, il occupait une caravane dont "il reste seulement une taule avec quelques torchons qui pendent. Il n'y a plus de caravane, plus de auvent, beaucoup de choses sont parties".

Le feu a aussi touché le parking a proximité et surtout les habitations qui se trouvaient là. Patrick ne peut que constater les dégâts. "J'ai perdu un quatre-quatre, deux remorques et une moto. La moitié de ma maison a brûlé, toute la toiture elle a été emportée. Il va falloir faire venir les assurances", déplore-t-il, fataliste.