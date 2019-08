À Marseille, les trottinettes électriques désormais interdites de circuler sur les trottoirs

REPORTAGE

Elles ne sont plus les bienvenues. Depuis vendredi, un arrêté municipal interdit la circulation aux trottinettes électriques, monocycles et autre overboards sur les trottoirs de Marseille. Tous ces engins devront donc désormais circuler sur la route. Exception à la règle : les trottoirs sur lesquels sont tracés une piste cyclable. Cette mesure, qui est loin de faire l'unanimité auprès de tous les Marseillais, a été prise à cause de trop nombreuses incivilités de la part des usagers.

Depuis quelques temps à Marseille, le nouveau "jeu" à la mode, c'est le lancer de trottinette à la mer. Et si l'on ajoute à cela le comportement de certains usagers, la mauvaise réputation de ces véhicules n'est plus à faire dans la cité phocéenne. Croisé au détour d'un trottoir, Jean, piéton, ne veut même plus en entendre parler : "Ils vous percutent, passent derrière vous, devant vous... J'en ai même vu un qui a craché sur un vieux", raconte-t-il. "Une fois je marchais, et un homme en trottinette électrique était en train de me foncer dessus en criant : 'Je vais me le faire !'. Ils sont fous, il faut les interdire complètement".

La circulation sur la route "c'est très dangereux, ça fait peur"

L'interdiction promulguée par la municipalité, Robert, adepte de trottinette électrique, la comprend en partie. Casque vissé sur la tête, il admet que les trottinettes sont "très dangereuses parce que les piétons ne les entendent pas arriver". Mais il déplore tout de même la restriction de circulation sur les pistes cyclables : "on en a très peu", estime ce conducteur prudent. Reste alors le macadam des routes marseillaises, une alternative que Robert ne semble pas envisager, "c'est très dangereux, ça fait peur", explique-t-il au micro d'Europe 1 en se demandant tout simplement s'il ne va pas "arrêter la trottinette".

Entre 11 et 38 euros d'amende

À l'inverse, il ne faut pas longtemps pour croiser des usagers qui semblent croire que l'espace public leur appartient lorsqu'ils filent dans les rues de Marseille sur une trottinette électrique. Lancés à deux sur le même véhicule, deux adolescents croisés par Europe 1 se moquent ouvertement de l'arrêté municipal. "Je continue jusqu'à la mort ! Je les jette dans le Vieux-Port, je m'en fous !", lance le conducteur. C'est justement ce genre de dérives qui a mené à l'interdiction de circulation sur les trottoirs.

"Il y a un certain nombre de nuisances", résume Jean-Luc Ricca, adjoint au maire de Marseille. "Certains jeunes font même des courses sur les trottoirs ! J'espère donc que cet arrêté va permettre de réduire le nombre d'incivilités". Désormais, il vous en coûtera donc entre 11 et 38 d'amende si vous êtes pris en train de circuler en trottinette sur un trottoir non-autorisé à Marseille.