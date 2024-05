À Marseille, le diocèse lance une campagne de dons pour rénover la Bonne Mère

La Bonne Mère lance un SOS. À Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde appel aux dons pour se refaire peau neuve. La dorure de sa statue, qui surplombe le clocher, s'effrite. Le diocèse va donc lancer des travaux à la rentrée mais il en appelle déjà à la générosité des fidèles.

Rénover la dorure

La statue représente un enfant Jésus dans les bras de Marie et domine toute la ville. Croyant ou non, la Bonne Mère est un symbole universel pour tous : "Les gens le savent, on monte à Notre-Dame lorsqu'il nous arrive un bonheur ou un malheur et on fait toujours ça quelles que soient ses convictions religieuses", explique Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille.

Mais à y regarder de plus près, le soleil et les embruns ont endommagé la dorure de la statue, déplore le recteur de la basilique, Olivier Spinosa : "Elle est magnifique et nous voulons qu'elle soit plus belle que jamais. Cette dame a 150 ans donc il faut en prendre vraiment soin. Vous avez la chevelure et dessous, vous avez des parties plus noires où la dorure est en train de partir".

Des milliers de feuilles d'or

Dès le mois de septembre, un chantier de neuf mois va débuter sous les ordres de l'architecte Xavier David : "On va échafauder jusqu'à la couronne de la Vierge, l'envelopper dans une toile blanche et thermo souder pour la mettre à l'abri de la pollution. Cinq ou six doreurs vont appliquer 500 grammes d'or avec des milliers de feuilles".

Le diocèse lance un appel aux dons pour réunir deux millions et demi d'euros pour la rénovation de toute la basilique de Notre-Dame de la Garde.