À Lyon, une initiative de bus «refuge» pour les femmes est lancée

Cette sécurisation sera faite dans toutes les agences des transports en commun, où on peut acheter des tickets, mais surtout dans tous les bus des 27 lignes les plus importantes du réseau. Ces lieux vont devenir autant de lieux refuges pour les femmes harcelées, notamment grâce à la formation des chauffeurs, explique la métropole de Lyon.

"Je pense que c'est une bonne initiative"

"Ce nouveau dispositif permet que nos conducteurs de bus soient formés pour réceptionner les femmes en difficulté qui peuvent se signaler directement aux chauffeurs de bus et d'intervenir et de sécuriser et de traiter la demande", détaille Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon.

>> À LIRE AUSSI - Placements financiers : les femmes investissent mieux que les hommes

Tous les chauffeurs sont formés. Une initiative saluée par Léna, 28 ans, usagère régulière des transports en commun. "Moi, je trouve ça très bien. Je pense que c'est une bonne initiative. Il y a encore trop d'incivilités envers les femmes de nos jours. Être suivie dans la rue, être abordée alors que ce n'est pas quelque chose dont on a envie. Et après, le pire qui puisse arriver, c'est aussi de subir des gestes, des attouchements, voire pire", raconte-t-elle.

Certains ont des doutes

Pour Élodie, l'idée est intéressante, mais elle se demande si cela sera vraiment applicable avec les chauffeurs de bus, même formés. "Est-ce que ce sont les bons intervenants ? Vous donnez beaucoup de responsabilités à des conducteurs. Ils ont déjà beaucoup de choses à gérer. Je ne pense pas que ce soit les bons acteurs", doute-t-elle.

En tout cas, avec ces nouvelles mesures, Lyon veut aller encore plus loin en matière de protection des voyageurs et des voyageuses. Lyon enregistre déjà trois à quatre fois moins d'agressions sur son réseau rapporté au nombre de voyageurs par rapport à la moyenne nationale.