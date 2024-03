À Lyon, une nouvelle tarification de l’eau solidaire et progressive qui ne fait pas que des heureux

La métropole de Lyon, dirigée par les écologistes, modifie sa tarification de l'eau : à partir de l'année prochaine, à Lyon et dans les communes environnantes, la facture d'eau sera calculé en fonction de la consommation. Concrètement, plus on consomme, plus on paiera cher. Un mécanisme qui vise à inciter à la sobriété et à réduire sa consommation d'eau de 15% à l'horizon 2035. Bonne idée ou système punitif ? La réponse des Lyonnais.

"C'est une excellente incitation"

Dans le nouveau système, les 12 premiers mètres cube seront gratuits pour tout le monde. Viendra ensuite une deuxième tranche pour une consommation comprise entre 120 et 180 mètres cube par an, soit la majorité des habitants y compris les familles nombreuses. Dans ce cas de figure, un tarif standard sera appliqué. En revanche, les gros consommateurs, soit plus de 180 mètres cube par an, paieront l'eau deux fois plus cher.

L'objectif affiché est d'inciter à la modération. Une bonne chose pour Pierre-Yves et Nathalie. "Je trouve ça très bien. Ça permettra aux gens d'avoir une sorte de red flag (drapeau rouge) qui leur dira 'attention, à partir d'une certaine consommation, vous allez commencer à payer cher' et de se raisonner. C'est une excellente incitation", juge Pierre-Yves au micro d'Europe 1. "Ça va peut-être faire réfléchir les gens, pour commencer à économiser l'eau", poursuit Nathalie.

"C'est la solution de facilité : taper sur les riches"

En revanche, d'autres habitants y voient un système discriminatoire, c'est le cas d'Yvette et d'Eric, propriétaires de piscines. "C'est la solution de facilité : taper sur les riches. C'est entièrement punitif : ce sont les 4x4, c'est l'eau, c'est le stationnement... C'est tout ce qui est facile à attraper et à faire payer !" s'emporte-t-il. "De toute façon, c'est toujours la classe moyenne qui ramasse et qui paie pour les autres...", glisse Yvette.

La métropole de Lyon répond par une seule projection : dans 25 ans, le Rhône, qui fournit l'essentiel de l'eau potable des Lyonnais, aura, sous l'effet du réchauffement, réduit son débit de plus de 20%.