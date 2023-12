«Il n'y a pas de neige du tout» : dans les stations des Vosges, plan B obligatoire pour les vacanciers

Les vacances de Noël à la montagne dans les stations de basses et de moyennes altitudes appartiendraient-elles au passé ? Dans les Vosges, le mercure affiche 17 degrés de plus que les températures moyennes de saison et la neige se fait désirer. À Gérardmer, les télésièges sont à l'arrêt et la boue est bien plus présente que la neige. Alors, Benoît et sa famille, venus une semaine en vacances, ont dû s'adapter.

"On s'est repliés sur la luge"

"On n'a jamais skié de notre vie. Donc, on était venus pour notre première fois ici, mais il n'y a pas de neige du tout", regrette-t-il. "Donc on s'est repliés sur la luge, on fait de la glissade et des bonnes gamelles. Pour nous, petits belges, c'est impeccable", s'amuse-t-il.

Pour ceux qui veulent chausser les skis, direction La Bresse, la seule station du Grand Est ouverte. Sur les 23 pistes de la station, neuf ont été blanchis aux canons à neige. "C'est de la neige de culture mais qui a été produite à des températures quand même négatives et qui est travaillée régulièrement", explique Eric Flieller, le directeur de l'EFS. "Elle tient beaucoup plus dans le temps, et aux différentes intempéries, que ce soit le vent chaud, le soleil, ou à la pluie", poursuit le gérant.

Un moyen d'évasion

Même si les pistes ressemblent à un gruyère, les vacanciers s'y pressent, au point que les cours de ski affichent complet. Alex est venu pour la journée de Nancy. "Il y a un peu de neige donc ça va. Après, c'est sûr que ce n'est pas la neige des Alpes, mais ce n'est pas le même prix dans les Alpes aussi. Moi, je suis venu à 13 heures, j'ai pris la location de ski avec le forfait pour seulement 50 euros", note-t-il. En revanche, impossible de faire du ski de rando ou des raquettes. Pour ça, il faudra attendre le retour de la neige.