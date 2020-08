A la rentrée, gare aux virus informatiques qui pourraient cibler votre entreprise

Entre le confinement, le télétravail et les vacances, cela fait peut-être presque 6 mois que vous avez majoritairement utilisé votre smartphone et votre ordinateur portable pour travailler. Pièces jointes, mails, applications… Vous avez probablement téléchargé à foison. Seulement voilà, en revenant au bureau vous pourriez, à votre insu, rapporter un virus en vous reconnectant à votre ordinateur, explique Nicolas Casimir, expert en cybersécurité chez Zscaler au micro d'Europe 1.

Les cybertattaques ont augmenté de 30.000% entre janvier et avril

"Malheureusement, le salarié de retour en entreprise peut sans le savoir être porteur d’une 'bombe' : un virus informatique. Le risque majeur pour l’entreprise serait aussi de voir ses serveurs de fichiers, c’est-à-dire le cœur de l’information et ce qui doit être protégé dans l’entreprises, chiffrés par un rançongiciel. C’est-à-dire aucun accès aux applications interne, à la facturation, retour au papier crayon", affirme-t-il.

Ce type de scénario constitue en cette rentrée une grosse inquiétude pour les entreprises. Il faut dire que les cyberattaques ont augmenté de plus de 30.000% entre janvier et avril derniers. Pour éviter d’en faire l’objet, le mieux est de faire les mises à jour régulièrement, de changer les mots de passe et au moindre doute, de contacter votre support informatique