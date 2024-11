Le pape en Corse : un appel aux dons lancé pour financer la visite, il faut trouver deux millions d'euros

L'île de Beauté se prépare à accueillir le Saint-Père. Une visite historique du souverain pontife qui se présente comme un véritable défi logistique pour les autorités, que ce soit du point de vue de l'accueil des visiteurs, mais aussi de la sécurité autour de l'événement. Tout cela coûte énormément d'argent et c'est de tradition, le Saint-Siège ne règle pas la facture. Quand le pape se déplace, seuls les frais d'avion sont pris en charge par le Vatican.

"Comme tous les diocèses du monde, on fait appel à la générosité des catholiques"

L'Église de Corse en appelle donc à la générosité de tous. Le coût de cette visite historique pourrait s'élever à environ deux millions d'euros. "Comme tous les diocèses du monde, quand ils reçoivent le Pape, on fait appel à la générosité des catholiques, des chrétiens et de tous les amis de la Corse", explique le père Frédéric Constans, vicaire général du diocèse d'Ajaccio, au micro d'Europe 1. "Accueillir le Pape, ce sont des structures, de la sécurité, c'est de l'audiovisuel, ce sont des images, et tout ça, ça chiffre", poursuit-il.

>> LIRE AUSSI - Visite du pape François en Corse : les détails du voyage pontifical

Et il n'y a pas de petits dons, précise le vicaire général, qui renvoie tous ceux qui seraient tentés de se rendre sur le site internet de l'évêché d'Ajaccio. Site sur lequel on peut lire sur la page consacrée au voyage du pape François : "Aidez-nous à faire du 15 décembre une journée exceptionnelle".