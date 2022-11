À Bordeaux, l'entrée en vigueur d'une zone à trafic limité gêne les commerçants

REPORTAGE

Dans une partie de Bordeaux, la circulation est désormais soumise à quelques conditions supplémentaires : dès ce mardi, une zone à trafic limité et mise en place dans le quartier des Chartrons, au bord de la Garonne. Seuls les résidents, les secours, et les livreurs peuvent désormais y accéder à certains horaires.

Des commerçants dérangés

Ce système fonctionne grâce à une dizaine de bornes enfoncées dans le sol. Dans ce joli quartier des Chartrons, il va falloir désormais badger pour entrer avec son véhicule dans la rue Notre Dame. L'un des professionnels travaillant dans la rue, Ludovic, s'interroge sur l'impact commercial de cette restriction de circulation.

"Certains clients vont passer en voiture et puis vont être attirés par un objet ou un meuble et vont s'arrêter un petit peu plus loin pour peut-être revenir l'acheter. Voilà le seul souci qu'on se pose !", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est déjà compliqué de circuler"

Les livreurs pourront se présenter, de 7 heures à 11 heures, ce qui pose également question. Emma tient une boutique de décoration intérieure : "11 heures du matin, c'est un peu compliqué parce qu'on a une cinquantaine de livreurs différents. Ils doivent s'arranger entre 8 heures et 11 heures pour tout nous livrer. C'est pratiquement impossible", explique-t-elle.

Elodie habite le quartier et tous ces aménagements l'inquiètent : "C'est déjà compliqué de circuler, de trouver une place dans le quartier. Toutes les places qui sont autour des Chartrons vont être supprimées. Nous n'avons aucune information." D'autres résidents et commerçants estiment que l'adaptation se fera tout simplement au fil du temps.