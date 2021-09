Journée sans voiture à Paris : un avant-goût de la future zone à trafic limité ?

REPORTAGE

Plus un bruit de klaxon ni de moteur. Les rues de Paris avaient rarement été aussi silencieuses en ce dimanche 19 septembre, journée sans voiture dans la capitale. Mise en place par Anne Hidalgo lors de son précédent mandat à la mairie, il y a sept ans, cette initiative vise à rendre l'espace public plus respirable et agréable. Et, elle avait une saveur particulière cette année, à seulement quelques mois de la mise en place de la zone à trafic limitée, prévue au second semestre 2022.

Améliorer la qualité de l'air et diminuer le bruit

Si cette journée était symbolique, David Belliard, adjoint aux transports de la ville de Paris, souhaite aller encore plus loin. "Nous avons pour ambition, en effet, de réduire drastiquement la circulation automobile en supprimant ce qu'on appelle la circulation de transit qui va concerner le centre de Paris", explique-t-il au micro de Thibaud Hue pour Europe 1. "Nous nous sommes donnés jusqu'en 2022 pour mettre en place cette ambitieuse zone à trafic limité, pour améliorer la qualité de l'air, pour diminuer le bruit et apaiser Paris dans son entièreté". Une mesure pour accompagner la limitation à 30km/h dans la capitale, mise en place depuis le 1er septembre et qui fait déjà grincer les dents des automobilistes.

Une mesure qui divise les Parisiens

"C'est systématiquement contre la voiture. C'est une privation de liberté", s'est indigné l'un d'entre eux au micro de Thibaud Hue. "Paris est complétement défigurée par les plots installés par la mairie de Paris pour les cyclistes". Piétons et cyclistes étaient en revanche ravis : "On trouve que Paris est très calme sans les voitures", explique une cycliste. " On n'a pas peur de se faire écraser à chaque coin de rue sans les scooters qui roulent sur les voies cyclables". Cette journée aura même peut-être fait changer l'avis de certains réfractaires au changement dans la capitale. "J'ai une voiture et là je serais allée au cinéma avec. Ça me force à prendre le métro, c'est tout aussi bien", confie une automobiliste. Pari donc presque relevé pour Anne Hidalgo.