À Béziers, le fichage ADN des chiens devient obligatoire pour lutter contre les déjections

Les propriétaires de chiens vont devoir désormais montrer patte blanche pour se promener dans l'hypercentre de Béziers. Chaque animal devra avoir un passeport génétique sous peine d’amende.

Depuis 2016, le maire de la ville, Robert Ménard, avait à plusieurs reprises tenté d'imposer le fichage des chiens, via des prélèvements ADN, afin de verbaliser leurs maîtres qui ne ramassent pas les déjections canines, même lorsqu'ils ne sont pas pris en flagrant délit. Mais jusque-là ces arrêtés avaient été dénoncés par la préfecture de l'Hérault et retoqués par la justice administrative.

Le 12 mai, la municipalité de cette ville touristique de 75.000 habitants du sud de la France a pris un nouvel arrêté en ce sens, définitivement entré en vigueur le 13 juillet, a précisé M. Ménard à l'AFP, confirmant l'information dévoilée par France Bleu Hérault.

Une expérimentation d'une durée de deux ans

Ce texte, pris à titre "d'expérimentation d'une durée de deux ans", prescrit que "toute personne qui promène son chien sur les voies publiques" dans le coeur historique de la ville "doit justifier l'identification génétique de son animal", sous peine d'une amende de 38 euros. "Dans la mesure du possible et dans les trois premiers mois de l'expérimentation, les agents communaux feront preuve de pédagogie en émettant de simples rappels verbaux ou par courrier", précise-t-il toutefois.

Cet arrêté avertit aussi que "tout propriétaire de chien dont une déjection canine abandonnée en dehors des contenants prévus à cet effet sur une voie publique (...) aura permis l'identification de son animal devra s'acquitter, au titre du nettoiement, d'un montant de 122 euros".

Il ne s'agit donc plus d'une amende, comme dans les précédentes versions du texte, mais du paiement forfaitaire du nettoyage, a souligné M. Ménard. Contactée par l'AFP, la préfecture de l'Hérault a confirmé n'avoir pas introduit de recours à l'encontre de cette décision, sans plus de commentaire.

Une mesure qui aurait fait ses preuves dans d'autres pays

Selon Robert Ménard, la mesure "a fait ses preuves dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou l'Espagne" : "C'est une plaie, une preuve d'incivilité", a dénoncé l'élu, en mettant principalement en cause les habitants de la ville. "On ne va pas casser les pieds aux touristes", a-t-il promis. Près de 40.000 déjections canines ont été ramassées dans les rues urbaines de Béziers en 2021 et le coût du nettoyage s'élève à 80.000 euros par an, selon la mairie.

Pour les Biterrois, la municipalité organisera en septembre deux journées au cours desquelles ils pourront faire effectuer gratuitement les relevés ADN de leurs animaux de compagnie, par un simple prélèvement salivaire, et obtenir leur passeport génétique. Ils peuvent également s'adresser à leur vétérinaire.