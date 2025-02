«C'est le monde à l'envers» : après avoir refusé de célébrer un mariage, Robert Ménard sera jugé en correctionnelle

Le maire de Béziers, Robert Ménard, comparaîtra finalement devant le tribunal correctionnel, après s'être opposé au "plaider coupable" proposé par le procureur de Montpellier mardi pour avoir refusé, en 2023, de marier une Française à un Algérien sous OQTF.

Le maire de Béziers Robert Ménard a refusé mardi le "plaider coupable" proposé par le procureur de Montpellier pour avoir refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien, en situation irrégulière et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire (OQTF).

Le maire de cette ville de l'Hérault était convoqué dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), pour être informé de la sanction proposée par le parquet. Il risquait en théorie jusqu'à cinq ans de prison, une amende de 75.000 euros et une peine d'inéligibilité. Il sera en conséquence convoqué à une date ultérieure devant le tribunal correctionnel.

"La personne malhonnête dans cette histoire-là, ce n'est pas moi"

Une trentaine d'élus locaux est venue soutenir Robert Ménard mardi. "Il était défavorablement connu des services de police pour tout un tas d'affaires, de violences, de vols. Il a même été condamné, je ne le savais pas, avec sursis et c'est moi qui suis poursuivi ! Mais c'est le monde à l'envers. Ça n'a pas de sens ! La personne malhonnête dans cette histoire-là, ce n'est pas moi", lance le maire de Béziers à la sortie du tribunal.

L'homme était connu de la justice

Cet Algérien a en effet été condamné en 2021 à huit mois de prison avec sursis pour un vol avec violence et en réunion. Un sérieux passif confirmé après l'audience par le parquet, aux antipodes des discours de la compagne devant la presse. "Ce n'était pas un voyou, on était là juste pour s'aimer, on voulait vivre notre vie tranquillement", a-t-elle témoigné.

Après l’audience, Robert Ménard a dénoncé la compagne de l'Algérien, la qualifiant de "proche" de l'opposition municipale à Béziers.