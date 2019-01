Béziers : la mairie demande aux habitants de photographier les crottes de chien

Dans la lignée de sa lutte contre les déjections canines, la ville de Béziers a invité ses administrés à photographier les crottes de chien dans l'espace public et à lui envoyer les photos, rapporte France 3 Occitanie mardi.

"Balancetacrotte". "Prenez les crottes de chien en photo, on les enverra au sous-préfet", peut-on lire dans le dernier journal municipal de Béziers, dans l'Hérault. La ville de Robert Ménard incite ensuite les habitants à envoyer ces clichés à l'adresse balancetacrotte@ville-béziers.fr. Le but de cette manœuvre qui fait écho au mouvement #balancetonporc qui a agité les réseaux sociaux en 2017 ? Envoyer les photos directement au représentant de l'État. "Cela lui montrera la réalité des choses et votre ras-le-bol".

La justice rejette les dispositions municipales. Depuis 2016, le maire Robert Ménard tente de lutter contre les déjections canines dans les rues. En 2016, il avait indiqué qu'il allait faire relever l'ADN des chiens pour sanctionner les propriétaires. Une disposition rejetée deux fois par la justice.