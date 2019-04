Parcoursup : c'est le dernier jour pour confirmer vos vœux

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Nouvelle date butoir pour les lycéens et certains étudiants souhaitant changer d'orientation. C'est ce mercredi soir, à 23h59, que s'achève la période de confirmation des vœux sur la plateforme Parcoursup. Notez qu'il s'agit bien là d'une confirmation : les jeunes désirant entamer des études après le bac avaient jusqu'au 14 mars dernier pour inscrire jusqu'à dix vœux, avec possibilités de sous-vœux (jusqu'à 20) pour certaines formations. Depuis cette date, vous ne pouvez plus en rajouter mais vous devez désormais confirmer ceux que vous avez entrés dans la plateforme. Voici la marche à suivre.

Confirmez les vœux auxquels vous tenez

Que vous ayez mis trois, cinq ou le maximum, dix vœux, lors de la précédente étape d'inscription, il s'agit désormais de confirmer ceux auxquels vous tenez. Vous ne pouvez plus en ajouter, mais vous pouvez en enlever, si vous vous êtes aperçus ces dernières semaines que telle ou telle orientation ne vous convenait pas. Attention, les vœux qui n'auront pas été confirmés sur la plateforme avant ce soir 23h59 seront définitivement perdus.

Complétez vos projets de formation motivés

Chacun de vos vœux confirmés doit être accompagné d'un projet de formation motivé. Il s'agit d'expliquer en quelques lignes (1.500 caractères maximum, ce qui correspond à ce que vous avez déjà lu jusque-là de cet article !) ce qui vous motive pour cette formation et, éventuellement, ce que vous savez déjà sur elle, et ce que vous avez fait pour mieux la connaître… L'Onisep (Office national d'information sur les enseignements et les professions) a réalisé une très complète fiche pratique pour vous aider à formaliser votre projet, avec même une série de synonymes pour varier les formulations ! Dans tous les cas, il n'est pas inutile de faire relire ses petits textes (un par vœu, rappelons-le) par l'un de vos proches ou l'un de vos professeurs, et notamment le professeur principal, qui a la vision la plus globale de votre parcours.

Vérifiez que vos Fiches Avenir sont bien remplies

À chaque vœu que vous avez formulé a été associée une Fiche Avenir. Vous ne devez pas la remplir : c'est la mission de vos professeurs et du proviseur de votre établissement, qui y indiquent notes, appréciations et avis à l'issue du Conseil de classes du deuxième trimestre. En revanche, il vous revient de vérifier que ces Fiches Avenir ont été correctement remplies (et avec les bonnes notes !) et que les bulletins scolaires demandés pour certaines formations sont bien dans votre dossier. Là encore, jeudi, il sera trop tard.

Remplissez la zone "ma préférence"

Les vœux exprimés sur Parcoursup ne sont pas classés, contrairement à ce qui était le cas par le passé, et notamment avec la précédente plateforme APB (admission post-bac). Le ministère y voit là un moyen d'éviter l'auto-censure des lycéens et l'élaboration de stratégies. Malgré tout, il existe une zone "ma préférence" à remplir. Mais celle-ci, contrairement aux projets de formation motivés, n'est pas destinée aux responsables de formation mais aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) chargées de faire de nouvelles propositions aux étudiants restés sans solution. Dans cette zone "ma préférence", il s'agit donc d'être le plus général possible, en indiquant le mode d'étude, le type de formation qui vous intéresse - pourquoi pas dans une structure ne figurant pas dans Parcoursup -, le domaine de formation, vos préférences en termes de géographie, etc.

Renseignez la rubrique "Vos activités et centres d'intérêt"

Il n'y a pas de CV à remplir sur Parcoursup, mais la rubrique "Vos activités et centres d'intérêt", que vous pouvez également remplir jusqu'à ce soir 23h59, y ressemble fortement. Voilà ce qu'en dit le site officiel de Parcoursup : elle "permet de valoriser vos expériences professionnelles et personnelles, ainsi que les compétences extrascolaires comme les stages, les séjours linguistiques, le actions de bénévolat, les pratiques sportives… toutes les expériences comptent et peuvent être valorisées." C'est facultatif, mais ça peut booster votre candidature dans tel ou tel établissement.

Et après ?

La prochaine phase débutera le 15 mai avec l'envoi des réponses au fil de l'eau et ce, jusqu'au 19 juillet pour la phase principale. Après l'envoi des différentes propositions d'admission, vous aurez alors un délai de quelques jours, variant en fonction de la date d'envoi de la réponse, pour confirmer ou non vos choix. Les différents cas de figure ("oui", "oui, en attente", "oui, si", "non") sont tous détaillés sur le site de la plateforme. Des points d'étape sont prévus au moment du baccalauréat, du 25 au 27 juin, puis du 6 au 8 juillet, avant la confirmation définitive de votre choix d'orientation du 17 au 19 juillet.