80 ans du Débarquement : ces touristes qui ont décidé de prolonger l'expérience en Normandie

Les commémorations se poursuivent en Normandie pour les 80 ans du Débarquement. Ce vendredi matin, le président de la République sera à Bayeux, à l'ouest de Caen. Malgré le nombre important d'événements qu’il y a eus ces derniers jours, les Normands et les touristes ne sont pas rassasiés et veulent faire encore durer le plaisir.

"On ira voir les avions"

C'est le cas de Brice et de sa femme. Devant la fanfare de Bayeux, le couple bruxellois compte bien profiter des jours qu’ils leur restent en Normandie. "On aimerait bien aller un peu sur les plages. J'aimerais bien voir un peu la plage d'Omaha Beach et aussi les cimetières", explique Brice. Et ce weekend, un événement semble incontournable à en croire les touristes.

"Du côté d'Arromanches, il y a des lieux stratégiques à voir. J'ai repéré qu'il y avait aussi des spectacles de cornemuse et aussi le défilé aérien", explique la Belge au micro d'Europe 1. "Il y a la Patrouille de France ce samedi à Arromanches", s'exclame une autre. Un peu loin, tous confient déjà avoir programmé cette sortie : "On ira voir les avions. Mais je pense qu'on ne sera pas tout seul", s'amuse un touriste français.

De nombreuses choses encore à visiter

Si de nombreux touristes sont déjà partis ou ont prévu de partir dans les prochaines heures, beaucoup ont également décider de prolonger leurs vacances afin de poursuivre leurs visites mémorielles.

Et puis, il y a Claudine, 86 ans, un peu fatiguée après toutes ces commémorations, elle préfère se laisser guider par sa fille. "On est arrivées samedi, on repart samedi, on fait toute la semaine. Et puis, c'est speed", s'exclame-t-elle. "J'arrive à suivre quand même. Mais c'est plutôt la fille qui a le programme. Et ça va durer jusqu'à samedi soir, on ne va pas partir de bonne heure", ajoute l'octogénaire.