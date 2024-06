80 ans du Débarquement : à Cachan, d'anciens soldats américains racontent leur expérience de la libération de la France

80 ans après le D-Day et le lancement de l'opération Overlord, les soldats américains sont de retour en France. Plusieurs dizaines de vétérans, centenaires pour certains, ont fait le déplacement pour vivre les célébrations du 80e anniversaire du Débarquement. Et ils ont tenu à témoigner auprès des jeunes générations de leur engagement pour libérer la France de l'occupation allemande.

Alors, au lycée Robert Keller à Cachan, en région parisienne, ces anciens soldats ont pu longuement échanger avec des élèves. Devant les adolescents, les yeux d'Alan, 99 ans, pétillent. Il raconte aux lycéens sa vie de pilote en France en 1944. "Les familles françaises étaient accueillantes et merveilleuses, j'éprouve un amour éternel pour la France", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

"C'est un pays libre à nouveau"

L'Américain se souvient d'une jeune fille normande avec laquelle il s'est saoulé au champagne mais aussi des corps ensanglantés transportés par des brancardiers à Noël. "Ça me fait pleurer... Je me souviens qu'à chaque brancard qui arrivait, des femmes déposaient un brin de houx sur la poitrine en disant 'bienvenue à la maison pour Noël'", raconte-t-il, les larmes aux yeux.

"C'est l'une des choses les plus bouleversantes que j'ai jamais vu", poursuit-il devant les élèves. Quelques instants plus tard, Benjamin, 17 ans, s'adresse à Warren, un autre soldat qui a posé ses pieds le 6 juin 1944 sur le sable d'Utah Beach. "Quand je suis arrivé sur la plage, ça ressemblait à un dépotoir mais je me suis dit : 'C'est un pays libre à nouveau et je remercie Dieu de m'avoir permis d'aider'", explique-t-il au lycéen.

Un échange entre histoire et actualité

Un échange qui marque l'adolescent : "Il nous a aidé alors qu'il n'était pas Français. Et c'est vraiment touchant qu'un homme soit heureux que la France ait été libérée, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait pour pouvoir nous aider", remercie-t-il avant de relier sa prise de parole à l'actualité. "Par exemple l'Ukraine qui se fait attaquer par la Russie, pour qu'ils ne ressentent pas la même chose que les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faudrait les aider pour qu'il ne se passe pas la même chose que ce que l'on a eu pendant le passé", souligne Benjamin. Et consciencieusement, le jeune homme pousse le fauteuil roulant de Warren pour le ramener à sa chambre.