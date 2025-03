8 mars : Julie Arfi confirme la présence du collectif «Nous vivrons» dans les manifestations

Malgré un 8 mars 2024 particulièrement difficile, le collectif "Nous Vivrons" sera bien présent de nouveau pour la journée des droits de la femme, édition 2025. Au micro d'Europe 1, Julie Arfi, cofondatrice du mouvement, assure qu'elle foulera le pavé.



À l'occasion de la journée internationale des droits de la femme ce samedi 8 mars, plusieurs manifestations seront organisées partout en France. La tour Eiffel portera également des messages en hommage aux Afghanes, dont les droits reculent de mois en mois depuis le retour des Talibans à la tête du pays.

Dans les rues de Paris, plusieurs associations féministes défileront dans les rues du pays, dont le collectif "Nous Vivrons", qui avait été violemment été exclu du cortège par d'autres manifestants l'an dernier. En cause : leur supposé soutien au régime israélien. Mais cette année, le collectif sera bel et bien présent, et déterminé à manifester.

"On nous menace de nous éjecter, y compris par la force"

"À chaque fois, le scénario est le même. On essaye de nous sortir, on nous menace à coups d'arguments complètement fallacieux en nous accusant d'être d'extrême droite, d'être des soutiens du 'génocide'. Et pour toutes ces raisons complètement fallacieuses, on nous menace de nous éjecter, y compris par la force", regrette Julie Arfi, cofondatrice de "Nous Vivrons", au micro d'Europe 1.

Malgré cela, la militante assure avoir pleine confiance en leur sécurité pour ce nouveau 8 mars. "Les services de police sont très concernés par la menace dont on fait l'objet et donc tout est mis en œuvre pour qu'on puisse défiler en toute sécurité", conclut-elle.