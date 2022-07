8 conducteurs sur 10 admettent regarder leur téléphone ou manipuler leur GPS en conduisant

Encore un samedi qui s'annonce très chargé sur les routes. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs et même noir en Auvergne Rhône-Alpes. La circulation pourrait être compliquée, notamment sur l'autoroute A7 dans la vallée du Rhône et dès les barrières de péage ce matin en Île-de-France. Soyez prudents au volant ! D'après le dernier baromètre de la Fondation Vinci Autoroutes, huit conducteurs sur dix admettent quitter la route des yeux plus de deux secondes.

"À 130 kilomètres heure, on parcourt 72 mètres par seconde"

Un itinéraire à modifier sur son GPS. Un rapide coup d'œil pour prendre connaissance d'un SMS, d'une notification et votre regard se détourne de la route. "C'est vraiment très important d'éliminer les distracteurs de la conduite. Pas de conversation téléphonique, même en Bluetooth. Ne pas régler son GPS en conduisant", rappelle Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. "Quand on part en vacances, souvent, on n'est pas seul dans la voiture. Donc on peut très bien faire faire faire ces manipulations à son passager. 84 % des conducteurs indiquent qu'il leur arrive de ne pas regarder la route plus de deux secondes. À 130 kilomètres heure, on parcourt 72 mètres par seconde."

Ne pas regarder son smartphone, un défi pour certains automobilistes comme Stéphane. "Comme je suis commercial, j'ai tendance à regarder mon téléphone en vacances et hors vacances, ça devient une habitude, un mauvais réflexe. 35 mètres par seconde, ça va très vite", reconnaît-il.

Cette conductrice arrive des Côtes-d'Armor pour dix jours de vacances sur la Côte d'Azur. "Je suis complètement consciente du problème et je fais attention quand je le fais. Mais bon, c'est un GPS, donc on fait comme on peut..." Et ces secondes d'inattention peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Au volant, on reste donc 100 % concentré sur la route.