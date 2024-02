77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration, selon notre sondage

"La lutte contre l’immigration illégale doit continuer à s’intensifier. Il faut assumer d’accueillir moins pour accueillir mieux". Ces mots, prononcés par Gabriel Attal mardi dernier lors de son discours de politique générale, n'ont visiblement pas convaincu les Français. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche, 77% d'entre eux ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. Un thème qui a pourtant fait l'objet d'une loi, adoptée avec pertes et fracas le 19 décembre 2023, avant d'être largement censurée par le Conseil constitutionnel il y a près de deux semaines.

Les 1.000 Français interrogés sont unanimes, quel que soit leur âge. Les 18-24 ans sont les plus sceptiques avec 81% des sondés parmi cette tranche d'âge qui n'accordent pas leur confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration. On remarquera tout de même une différence notable entre les CSP+ et les CSP-, les premiers étant assez nettement moins sévères (71%) que les seconds (82%). En revanche, les femmes le sont davantage que les hommes puisque seules 20% des sondées font confiance à l'exécutif emmené par Gabriel Attal pour contrôler l'immigration (contre 26% chez les hommes).

Des résultats serrés chez les électeurs centristes

Si l'on observe les résultats par le prisme de la proximité politique des sondés, on note, comme attendu, un scepticisme plus marqué à droite. Avec tout de même un écart assez conséquent entre les proches du Rassemblement national et ceux des Républicains. Ces derniers sont tout de même 31% à faire confiance au gouvernement en matière de maîtrise de l'immigration, tandis qu'ils ne sont que 2% dans les rangs des partisans du RN. De façon générale, 87% des électeurs de droite ne croient pas en l'action du gouvernement sur ce thème.

On trouvera davantage de nuance à gauche avec 29% de sondés répondant par l'affirmative à la question : "Faites-vous confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration ?". Les plus sévères sont les insoumis, avec 85% de réponses négatives, et les plus cléments sont les sympathisants d'Europe-Écologie-Les-Verts et du Parti socialiste, avec 35% de réponses positives. S'agissant des centristes, les résultats ne sont pas aussi catégoriques qu'imaginé puisque 46% des électeurs Renaissance ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration.