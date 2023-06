70% des Français ont une mauvaise image des influenceurs, selon une étude

Quelle perception les Français ont-ils des influenceurs ? Jeudi, une étude sur le sujet, menée par Harris Interactive et l'Observatoire Cetelem auprès de 1.000 personnes, a été publiée. Et le résultat n’est pas fameux pour les influenceurs... 70% des personnes interrogées ont une mauvaise image des influenceurs. Un chiffre qui baisse chez les plus jeunes, car seuls 42% de 15-24 indiquent avoir une opinion négative des stars des réseaux sociaux.

Le métier d'influenceur continue de faire rêver les plus jeunes

Un sentiment mitigé car une partie de Français interrogés affirme suivre plusieurs influenceurs. Pourtant, entre 64 et 70% assurent ne pas faire confiance à leurs recommandations, qu'il s'agisse ou non de publicité sponsorisée. Une méfiance probablement liée aux différentes polémiques qui ont touché le monde de l'influence ces derniers mois.

Aussi, selon cette étude, plus les personnes sont âgées, plus l'image qu'elles ont des influenceurs est dégradée. Une question de génération, car le métier d'influenceur continue tout de même de faire rêver, surtout du côté des plus jeunes. 50% des 15/24 ans indiquent avoir "une appétence pour ce statut". Un chiffre qui tombe à 36% chez les 25/34 ans et à 4% pour les 65 ans et plus.