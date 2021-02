35 départements en vigilance "grand froid" ou "neige-verglas"

Trente-cinq départements sont désormais en vigilance orange "neige-verglas" ou "grand froid", a annoncé jeudi Météo-France, mettant en garde notamment contre un épisode de pluies verglaçantes et un froid "glacial" jusqu'à la fin de la semaine. Après avoir réduit la zone géographique en situation d'alerte, Météo-France l'a à nouveau élargie jeudi après-midi, ajoutant 15 départements aux 20 déjà placés en vigilance orange pour l'un ou l'autre de ces deux risques météo.

De nouvelles chutes de neige sur la Bretagne

Les 35 départements concernés concernent la pointe de la Bretagne, une partie des Pays-de-la-Loire et de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi le Grand-Est et une partie de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Météo-France s'attend notamment à de nouvelles chutes de neige sur la Bretagne, moins importantes qu'en début de semaine, mais s'inquiète surtout pour l'ouest du pays qui devrait subir des pluies verglaçantes rendant les chaussées "glissantes et dangereuses". Un phénomène qui pourrait durer jusqu'à vendredi à la mi-journée au minimum.

En Rhône-Alpes-Auvergne, les chutes de neige qui devraient commencer vendredi matin pourraient atteindre jusqu'à 5 à 10 cm sur de nombreux départements, 10 à 15 cm localement.

Côté froid, de très fortes gelées ont déjà été enregistrées jeudi matin, avec notamment -16,3°C à Buhl-Lorraine (Moselle), -16°C à Erckartswiller (Bas-Rhin), -13,4°C à Strasbourg ou encore -12,2°C à Fontainebleau.

"Températures glaciales" pour les jours à venir

Et "on attend des températures glaciales pour les jours à venir", met en garde Météo-France, qui insiste sur la présence d'un vent de nord-est qui aggrave la sensation de froid. Ce ressenti dans les zones les plus froides pourraient ainsi atteindre jusqu'à -20°C.

La hausse des températures devraient s'amorcer à partir de dimanche après-midi. Trois départements restent d'autre part en vigilance orance "crues".