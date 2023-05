160 ans de la Croix Rouge : qui était Henry Dunant, son père fondateur ?

C'était il y a 160 ans : la naissance de la Croix Rouge. Cette ONG est aujourd'hui mondiale et œuvre auprès de millions de personnes tout autour du globe. L'association est née grâce à Henry Dunant, un homme d'affaires suisse, banquier à Genève et de famille protestante. Sa vie bascule en 1859 lorsqu'il se rend à Solferino en Italie pour rencontrer Napoléon III, alors en guerre contre l'Empire d'Autriche. Il découvre avec horreur un champ de bataille, jonché de 6.000 morts.

Un emblème gage de neutralité

Sous le choc, Henry Dunant co-fonde en 1963 le Comité international de la Croix Rouge. Il réunit 16 États dont la France, autour de la première Convention de Genève. L’emblème est choisi : une croix rouge sur fond blanc, soit le drapeau de la Suisse inversé, pour créer un gage de neutralité. Mais quatre ans plus tard, son implication dans un scandale financier le force à se mettre en retrait du comité. Il reçoit en 1901 le premier prix Nobel de la Paix, puis décède seul et isolé en 1910.

Son œuvre, elle, continue de prospérer. La Croix Rouge emploie aujourd'hui 21.000 personnes dans plus de 100 pays et a pris en charge rien qu'en France, plus de 85.000 personnes en 2020. Pourtant ce dimanche, l'organisation a fait part d'une crainte : faute de dons suffisants, il pourrait lui manquer près d'un quart de son budget cette année. Le Comité a annoncé devoir faire des coupes dans le budget de certaines opérations humanitaires.