13-Novembre : l'association d'aide aux victimes Life for Paris sera dissoute en 2025

L'association Life for Paris, qui rassemble des victimes des attaques du 13-Novembre et partie civile au procès, a annoncé mardi sa dissolution qui sera effective dix ans après les attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. "L'association loi 1901 'Life for Paris: 13 novembre 2015' amorce sa dissolution qui sera effective pour les 10 ans de l'attentat, soit le 13 novembre 2025", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

"La fin du début de notre vie post-attentats"

"A la veille du verdict dans le procès des attentats du 13 novembre 2015, le marathon judiciaire qui s'achève rappelle que Life for Paris et son rôle - entre autres - de rassemblement et de partage est toujours aussi utile. Pour autant, la fin du procès doit aussi marquer le début d'un 'après' que nous espérons tous, même si nous n'en connaissons pas la forme", a précisé l'association présidée par Arthur Dénouveaux.

C'est "le début de la fin. Ou plutôt la fin du début de notre vie post-attentats. L'espoir de garder nos liens et nos amitiés, en sachant se défaire un peu plus de notre statut de victimes", a souligné Arthur Dénouveaux sur son compte twitter.

Plus de 650 membres

D'ici sa dissolution, l'association compte "participer pleinement" à un appel du procès qui pourrait se dérouler en septembre 2023 ou janvier 2024, finaliser ses projets notamment mémoriels, trouver "un accompagnement de long terme" pour ses adhérents rencontrant des problèmes.

"Nous ne mettons un point final qu'à la partie institutionnelle de Life for Paris, pour mieux continuer à faire vivre nos amitiés, nos partages et nos événements. Mais aussi pour revenir, de notre plein gré, à une certaine forme de normalité, loin de l'oeil public. Perdre encore une fois - mais cette fois-ci volontairement - une partie de nous", a indiqué l'association.

Life for Paris a été créée en décembre 2015 et rassemble plus de 650 membres, victimes ou familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015.