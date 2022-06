Procès du 13-Novembre : à la veille du verdict, les coulisses des délibérations

Après dix mois d'audience, les débats se sont achevés lundi au procès des attentats du 13 novembre. Les 14 accusés présents ont pu s'exprimer une dernière fois. Certains ont adressé leurs excuses aux victimes, d'autres ont dit leur confiance en la justice et en la cour qui est partie délibérer dans la foulée. Un délibéré qui devrait durer au moins deux jours et demi, il est par définition secret : rien de ce qui s'y dit ne sera jamais dévoilé au grand public, c'est une règle sacrée du droit français. Les cinq magistrats professionnels, en matière terroriste -il n'y a jamais de juré populaire- se sont retirés dans une caserne militaire, dont la localisation est tenue secrète, pour des raisons de sécurité.

Jusqu'au prononcé du verdict, attendu mercredi soir, ils n'en sortiront pas, ils dormiront sur place et des repas leur seront apportés. Ce délibéré prendra autant de temps qu'il faudra, a prévenu le président pour que le verdict "soit le plus équitable possible", selon ses mots.

Dix jours pour faire appel

La cour doit juger 20 hommes, dont 14 qui ont été présents chaque jour de ces dix mois d'audience. Les magistrats devront répondre à de nombreuses questions sur la culpabilité des accusés, et bien sûr, sur la peine qui doit être prononcée. Tout cela devra être motivé, et lu en audience publique mercredi soir donc, ensuite les accusés et le parquet national antiterroriste auront dix jours pour faire appel de la décision.