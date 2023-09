Une «super lune» sera visible vendredi soir, la dernière de l'année

La Lune va passer à l'orange dans la nuit de vendredi à samedi. Ce phénomène naturel, baptisé "Super Lune", s'est déjà produit à trois reprises au cours de l'été et ne pourra plus être observé avant la fin de l'année. Une dernière chance d'assister à ce spectacle, avant de longs mois, se présentera donc dans quelques heures.

Une super Lune se produit lorsque le satellite naturel de la Terre se trouve sur le point de son orbite le plus proche de la Terre. Cet astre, suivant la trajectoire d'une ellipse autour de la Terre, ne se trouve pas toujours à la même distance de notre planète, qui s'établit, en moyenne, à 382.900 km, et qui sera réduite à 355.000 km dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le site de la Nasa, elle paraîtra ainsi 14% plus imposante qu'à l'ordinaire, mais aussi 30% plus lumineuse.

"Lune des moissons"

Cette super Lune portera également le surnom de "Lune des moissons" dans la mesure où elle intervient à la toute fin du mois de septembre, quelques jours après l'équinoxe d'automne. Une période lors de laquelle les cultures de l'été sont généralement sur le point d'être récoltés. D'où le nom de "Lune du maïs" que lui attribuent les groupes indigènes du nord-est américain.

Cette Lune, qui commencera à pointer le bout de son nez dès jeudi soir, ne nécessitera aucun équipement particulier pour être observée. Si ce n'est un télescope pour en capter les moindres détails. Elle se dévoilera du coucher du soleil, à 19h30, jusqu'à 7h30 le lendemain matin. La prochaine super Lune n'apparaîtra que dans un an, le 18 septembre 2024.